بواقع 300 جنيه للطن.. تراجع أسعار الأرز الشعير في مصر

تراجع جديد شهدته أسعار الأرز اليوم الأحد 17-12-2023 بشكل طفيف، مطلع الأسبوع الجاري في الأسواق المحلية، لينخفض سعر الطن لما يصل إلى 300 جنيه للطن، مقارنة باسعاره المسجلة مطلع الاسبوع الماضي.

علمت المال من مصادر مسئولة في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز اليوم الشعير تراجعت خلال الاسبوع ليسجل الطن نحو 19300 جنيه للطن عريض الحبة ، مقارنة بـ 19.6 ألفا جنيه، مطلع الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ، أن سعر الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة هبط أيضاً بشكل طفيف ليسجل نحو 18700 جنيه للطن، مقارنة بنحو 19 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضي

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض مستقر فى الأسواق أيضًا، ليتراوح الطن بين 27 و 30 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وارجعت المصادر انخفاض الاسعار الى توافر المعروض وهدوء الطلب في الاسواق خلال الايام الماضية متوقعة مواصلة السلعة للهبوط في ظل طرح وزارة التموين لممارسة لاستيراد ارز هندي من الخارج

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون