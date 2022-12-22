بواقع 3%.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة قبيل نهاية 2022

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

رفع سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الجاري منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأقر البنك المركزي زيادة أخرى 2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي 27 أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

الفيدرالي الأمريكي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.‏

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة ‏الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر).

التضخم الأساسي

قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي في مصر بلغ 21.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2022 مقابل 19% في أكتوبر 2022.

وأضاف «المركزي» في بيان له، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2022، مقابل معدل شهري 2.7% في نوفمبر، مقابل 0،5% لذات الشهر من العام السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 2.3% في نوفمبر على أساس سنوي مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام الماضي.