بواقع 29.5 جنيه للسهم.. «ايجل كيميكالز» تقدم عرض مبدئي للاستحواذ علي «باكين للبويات»

أخطرت شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ، الهيئة العامة للرقابة المالية، نيتها تقديم عرض شراء شركة البويات والدهانات الكيماوية ” باكين للبويات ” .
وتستهدف ايجل كيميكالز الاستحواذ علي كامل أسهم رأسمال شركة باكين للبويات بسعر 29.5 جنيه .
واشارت إلي أنها ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي الجهالة علي شركة “باكين للبويات”.
ونوهت ايجل كيميكالز إلي بدأ المفاوضات بإرسال العرضي الإرشادي غير الملزم لشركة باكين.
وقدرت قيمة حقوق الملكية بنحو 708 مليون جنيه ، بناء علي سعر 29.5 جنيه للسهم .
واستكملت أن التقييم يعتمد علي المعلومات المالية التاريخية وخطط الأعمال المقدمة من بنك استثمار الاهلي فارس .
ولفتت ايجل كيميكالز إلي أن المستهدف الاستحواذ علي كامل أسهم شركة باكين أو 76% من الأسهم كحد أدني.