بواقع 29.5 جنيه للسهم.. «ايجل كيميكالز» تقدم عرض مبدئي للاستحواذ علي «باكين للبويات»

المال

جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة.