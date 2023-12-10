بواقع جنيهين.. زيادة أسعار باتيه برانش في الأسواق مطلع الأسبوع

قررت شركة الفيصل للصناعات الغذائية زيادة أسعار باتيه برانش في الأسواق المحلية بداية من الاسبوع الجاري.

قالت مصادر مسئولة في غرفة الصناعات الغذائية في تصريحات ل “المال ” انه تم زيادة أسعار باتيه برانش بواقع جنيهان ليصل الى 10جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

واوضحت المصادر انه تم تطبيق الزيادة بالفعل بعد قيام شركة دومتي بزيادة أسعار باتيه دومتي برفع سعر الباتيه منذ ايام بنفس الزيادة.

واشارت المصادر الى ان الفترة الحالية تشهد زيادات كبيرة ومتتالية في أسعار المواد الغذائية بشكل عام واخرها كانت منتجات هيرو ومربي فيتراك والعسل والحلاوة البوادي وغيرها