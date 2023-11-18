بواقع جنيهان.. زيادة جديدة في أسعار باتيه دومتي بالأسواق

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن قيام شركة دومتي للصناعات الغذائية بزيادة أسعار باتيه دومتي بقيمة جنيهين.

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ”المال” أنه تم زيادة سعر باتيه دومتي بداية من اليوم السبت 18-11-2023 ليصل سعره إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

وأوضح المنوفي أن هناك بعض الزيادات من جانب بعض الشركات للمنتجات في الفترة الحالية على خلفية زيادة التضخم في كافة السلع.

وأشار إلى أنه ينبغي على الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالعمل على مراقبة السوق بشكل عام والزيادات التى تتم من جانب الشركات، موضحا أن تلك الزيادات ستساهم في زيادة الكساد، وخفض الطلب من جانب المواطنين.