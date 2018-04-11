بوادر منافسة مشتعلة بانتخابات مصر المقاصة

“عونى وماهر وراشد” يعتزمون المنافسة.. و”فتح الله” يفاجئ الكل بالترشح





“فاروق” و”أباظة” و”فوزى” يدخلون المنافسة

“زعزع والجناينى” يعيدان الترشح لأمناء الحفظ و”عصر” يدرس





شريف عمر





تظهر بوادر منافسة قوية بانتخابات شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى المرتقب عقدها قريبا ، لاقتناص مقاعد ممثلى شركات السمسرة فى عضوية مجلس ادارة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة.



فعلمت المال ان عونى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة وديان لتداول الأوراق المالية، يعتزم المنافسة من جديد على أحد مقاعد السمسرة فى ظل حصوله على تأييد من شركات لديها اكبر اوزان نسبية في التصويت، بجانب اتجاه محمد ماهر العضو الحالى بالمجلس لخوض المنافسة مرة اخرى مستندا على تطور استثمارات الشركة خلال فترة المجلس الحالى، كما سيترشح ياسر راشد رئيس شركة كابيتال لتداول الاوراق المالية، والعضو الحالى بمجلس المقاصة ايضا، على أحد مقاعد السمسرة.



وأكد محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال انفيست لتداول الاوراق المالية اعتزامه التقدم بملف الترشح للمنافسة على أحد مقاعد السمسرة بعضوية المقاصة، مستنداً على اصوات شركات السمسرة بالاسكندرية، فى حين يدرس كلا من طارق أباظه العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الاوراق المالية ومصطفى فوزي رئيس بايونيرز للوساطة ، الترشح بالانتخابات، كما تدرس شركة فاروس المالية القابضة ترشيح احد كوادرها للمنافسة على أحد مقاعد السمسرة.

وكشف محمد فتح الله العضو المنتدب الحالى لشركة بلوم لتداول الاوراق المالية، انه يعتزم تقديم ملف الترشح ،وذلك بعدما كان قد استقال من مجلس المقاصة بنهاية العام الماضى، بسبب تغيير منصبه الوظيفى من ممثل لشركة التوفيق الى بلوم.



وتابع أن شروط الترشح المعدة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، تسمح بدخوله المنافسة باعتباره ممثلاً عن احدى شركات السمسرة.



أما عن مقاعد أمناء الحفظ وعددها 3 فقد علمت المال أن ياسر زعزع وعمرو الجناينى سيخوضان الانتخابات، بينما ما زال نضال القاسم عصر يدرس موقفه من الترشح.



فيما قالت مصادر مقربة من الملف الانتخابى، إن محمد عبدالسلام الرئيس الحالى لمصر المقاصة، قرر الترشح من جديد لقيادة الشركة فى الثلاث سنوات المقبلة، وهو نفس الأمر المتوقع لطارق عبدالبارى العضو المنتدب الحالى، و تدور التوقعات بانه لن يتقدم أياً من العاملين بسوق المال لمنافسة الثنائى على مقعديهما.



ويتكون مجلس إدارة المقاصة حالياً من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالبارى عضواً منتدباً، بجانب كلا من نضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وخالد سرى صيام وعمرو بهاء من ذوى الخبرة، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة، محمد ماهر ، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد والذى انضم بديلاً لمحمد فتح الله كممثلين عن شركات السمسرة.



وتنتهى مدة المجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، على أن يتولى فى نفس اليوم المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لادارة الشركة خلال الثلاث سنوات التالية.

وكانت المقاصة قد فتحت المجال امام المرشحين لتقديم ملفات المشاركة فى الانتخابات بداية من الثلاثاء الماضي، ولم يتقدم أحد للمنافسة، مع العلم أن انتهاء فترة تلقى الطلبات ستتم يوم 26 أبريل الحالى.



حققت مصر المقاصة أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017 ، مسجلة 284 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 63% مقارنة مع 194 مليون جنيه فى 2016،يتوزع هيكل مليكتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، بنحو 50% والبورصة المصرية 5% وشركات السمسرة بنسبة 45%.