بوادر منافسة قوية على مقاعد السمسرة بانتخابات «اتحاد الأوراق المالية»

توقعت مصادر مطلعة احتدام المنافسة على مقاعد السمسرة فى انتخابات مجلس إدارة «الاتحاد المصرى للأوراق المالية»، خاصة بعد تأكيد أسماء معروفة خوض الانتخابات، منهم عونى عبدالعزيز، عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد ورئيس شعبة الأوراق المالية، بجانب مسئول بارز فى سوق المال- رفض الكشف عن اسمه.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن قائمة المرشحين المحتملين على مقاعد السمسرة تضمنت أيضاً كلا من هشام قنديل، العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، وخالد رياض، رئيس شركة الرواد، الذى يدرس موقفه النهائى، بجانب محمد كمال، مدير قطاع الاستثمار بنقابة المهندسين، الذى يُفاضل بين الترشح على مقاعد السمسرة وبين نظيرتها الخاصة بإدارة الأصول.

وكشفت المصادر، أن اللجنة التأسيسية للاتحاد تلقت طلبين فقط للترشح حتى الآن على مقاعد إدارة الأصول، منذ فتح باب التقدم فى 7 أغسطس الجارى.

فيما تستعد راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، وحاتم البنا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لـ«زالدى كابيتال»، للمنافسة على مقاعد إدارة الأصول، وتشير الأنباء إلى ترشح محتمل لعمرو أبوالعينين، العضو المنتدب لشركة سى آى اسيتس مانجمنت CIAM.

وأشارت المصادر، إلى أن محمد يونس، رئيس شركة صندوق استثمار مصر المستقبل –أحد الصناديق التابعة لـحماية المستثمر-، سيترشح على مقاعد المستقلين، وسيقدم أوراقه رسميًّا خلال الأسبوع الجارى.

ووفقًا للائحة اتحاد الأوراق المالية، يضم مجلس الإدارة 9 أعضاء، من بينهم رئيس المجلس الذى سيجرى انتخابه، ويشترط ألا يكون تنفيذيًّا بأى شركة أوراق مالية.

وتتوزع العضوية على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و 2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و 3 مستقلين من ذوى الخبرة.

وكان قد تم فتح باب الترشح لتلقى أوراق المنافسين منذ الأحد الموافق 7 أغسطس الجارى وحتى 21 من الشهر ذاته، وجاء ذلك فى إطار انتهاء المدة المحددة للجنة التأسيسية المؤقتة.