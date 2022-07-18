بوادر ارتداد صعودى لمؤشرات البورصة.. وEGX30 يستهدف 9000 نقطة

أشار خبراء التحليل الفنى إلى ظهور بوادر ارتدادة صاعدة لمؤشرات البورصة المصرية، مع التحركات الإيجابية خلال الجلستين السابقتين لعطلة عيد الأضحى وتعاملات أمس –الأحد، فى أول صعود منذ نحو 14 أسبوعًا متتالية.

وحدد الخبراء مستهدفات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 خلال الارتداد الصاعد عند 9000 نقطة، ثم مستويات ما بين 9200 إلى 9400 نقطة، واحتمالية رفع المستهدفات إلى 10000 نقطة حال ظهور القوى الشرائية وتحسن متوسطات التداول.

وتوقع الخبراء استهدافEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة اختراق مستوى المقاومة 1700 نقطة، ما يفتح الباب لمستهدفات صعودية إلى 1780 ثم 1800 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على ارتفاع جماعى محدود، إذ صعد EGX30 بنحو %0.10 ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، وEGX70 EWI، بنحو %0.17 مسجلًا 1696 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 318.46 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى ما يزيد على 900 مليون جنيه، ليسجل 596.75 مليار، مقابل 597.68 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين، بصافى قيمة بلغت 11.18 مليون جنيه، مقابل شراء للعرب والأجانب بنحو 851.77 ألف جنيه و10.32 مليون جنيه على الترتيب.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تمكنت خلال الجلستين السابقتين لعطلة عيد الأضحى من كسر موجة هابطة استمرت لقرابة 14 أسبوعًا متتالية.

ولفت «جمال الدين» إلى أن إغلاق EGX30 أمس فى المنطقة الخضراء، يشير إلى احتمالية مواصلة المؤشر الارتداد الصاعد، مستهدفًا مستويات 9000 نقطة، تليها 9280 نقطة.

وأشار إلى احتمالية رفع مستهدفات المؤشر الصاعدة إلى 10000 نقطة حال ظهور القوى الشرائية التى ما زالت ضعيفة حتى الآن، لافتًا إلى التراجع الملحوظ فى متوسطات التداول أمس، مع توقعات بتحسنها خلال الفترة المقبلة والسوق بشكل عام.

وعلى صعيد،EGX70 قال جمال الدين، إن المؤشر أظهر أيضًا تحسنًا فى الأداء قبل عطلة عيد الأضحي، بإغلاقه أعلى مستوى 1675 نقطة، ما يزيد من فرص استكمال الصعود فى اتجاه مستويات 1780 نقطة ثم 1800 نقطة.

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، إن مؤشرات البورصة تمكنت فى آخر جلسات قبل عطلة عيد الأضحى من الصعود، كما استكملت أمس الارتفاع لكن بشكل طفيف؛ بعدما صعد EGX30 ما يقرب من 8 نقاط.

واستكمل «نبيل» أنه رغم الارتفاع الطفيف لمؤشر EGX30 فإنه قد يعد ارتفاعًا فى صورة ارتداد لأعلى نتيجة الهبوط العنيف الذى وصل به إلى أدنى مستويات له منذ الربع الثانى من 2020.

وتوقع استمرار موجة الارتداد الصاعدة EGX30، لتجربة مستوى 9000 نقطه كمستهدف أول ثم 9400 ثانيًا، مرجحًا استمرار تفوق أسهم القطاع العقارى خلال الارتداد، مقارنة بالقطاعات الأخرى المكونة للمؤشر الرئيسى.

وتطرق إلى شح السيولة بالسوق، ما يستوجب قرارات جذرية لتحفيز الاستثمار فى البورصة لتستطيع المنافسة مع الأسواق الناشئة، فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى.

من جانبه، نوه حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية إلى صعود EGX30 بنحو طفيف أمس، تزامنًا مع أداء متباين لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسى 8750 نقطة.

ولفت «عيد»، إلى أن استقرار EGX30 أعلى مستوى الدعم 8750 قد يدفعه لاستعادة المقاومة الرئيسى 9100 ثم المقاومة الثانى 9200 نقطة.

واستدرك بأنه حال عدم تمكنEGX30 من الحفاظ على استقراره أعلى مستوى الدعم السابق ذكره، فقد يتراجع فى اتجاه مستوى الدعم التالى 8200 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أشار «عيد» إلى استقرار المنطقة الخضراء أيضًا بنحو نقطتين، قرب مستوى المقاومة الرئيسى 1700 نقطة، والذى حال تمكن من اختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى التالى 1760 نقطة.

ولفت «عيد» إلى أنه حال فشل EGX70 فى استعادة مستوى 1700 نقطة، فمن المرجح أن يعاود الهبوط مرة أخرى لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 1660 نقطة.