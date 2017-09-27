بوادر أزمة في إنتاج الرغيف المدعم

محمد مجدي:تشهد منظومة الخبز المدعم، بداية أزمة فى إنتاجه للمواطنين، مع قيام المطاحن الخاصة والعامة بتخفيض حصص الدقيق، الذى يصرف للمخابز المدعمة، بنسب تراوحت من 25 إلى %30، ما أدى لاقتصار المخابز على العمل لمدة يومين، والتوقف يوم، بحسب ما أكده مصدر مطلع داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«

محمد مجدي:

تشهد منظومة الخبز المدعم، بداية أزمة فى إنتاجه للمواطنين، مع قيام المطاحن الخاصة والعامة بتخفيض حصص الدقيق، الذى يصرف للمخابز المدعمة، بنسب تراوحت من 25 إلى %30، ما أدى لاقتصار المخابز على العمل لمدة يومين، والتوقف يوم، بحسب ما أكده مصدر مطلع داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

وكشف المصدر، عن أن السبب الأول وراء تلك الأزمة يعود لتخفيض لجنة برامج القمح التابعة لهيئة السلع التموينية كميات القمح المحلى والمستورد، الذى يرسل للمطاحن ليخلط ويطحن، قبل بيعه للمخابز، حسب آليات المنظومة، بعد تعديلها.

يشار إلى أن آلية منظومة الخبز عدلت ليقوم المخبز بدفع تأمين مالى 3 أيام عن الدقيق الذى يستهلكه لإنتاج الخبز المدعم، وشراء الدقيق المدعم بدلاً من توريده إليه على سبيل الأمانة.

وقال المصدر، إن حصة المخبز الواحد تتراوح من 25 إلى 40 شيكارة دقيق فى اليوم، لإنتاج الخبز للمواطنين، موضحاً أن هناك غضب لدى المواطنين، لعدم حصولهم على الخبز المدعم المستحق لهم عن 3 أيام فى يوم واحد.

يشار إلى ان من حق صاحب البطاقة التموينية صرف حصته من الخبز عن 3 أيام فى اليوم الواحد.

وتستهلك مصر سنويا 14.6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، بإجمالى إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميا، يباع بـ5 قروش للمواطن.

وفى سياق متصل، أصدر على المصيلحى، وزير التموين قراراً ببدء تطبيق نظام جديد لصرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التى يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية.

وأوضح فى تصريحات أن ذلك يأتى لمنع التلاعب، وضبط العديد من القضايا التى تتعلق بازدواج الصرف الجماعى لبطاقات الخبز، فى أكثر من محافظة فى المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 أشهر، الأمر الذى يمثل إهدارا للمال العام، واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

وأصدر المصيلحى تعليماته لمديريات التموين، وشركات تطبيقات الكروت الذكية، بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية، المقيمين بها خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالى.