بوادر أزمة جديدة فى المحاليل الطبية

معتز محمود: أكد عدد من أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات، بغرفة تجارة الإسكندرية، وجود بوادر لأزمة فى المحاليل الطبية. وقال الدكتور سمير صديق، رئيس الشعبة إن الدولة يجب أن تتدخل، كون المحاليل الطبية إحدى السلع الاستراتيجية، التى لا يجب أن يحتكرها أحد. وأضاف خلال اجتماع

معتز محمود:



أكد عدد من أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات، بغرفة تجارة الإسكندرية، وجود بوادر لأزمة فى المحاليل الطبية.



وقال الدكتور سمير صديق، رئيس الشعبة إن الدولة يجب أن تتدخل، كون المحاليل الطبية إحدى السلع الاستراتيجية، التى لا يجب أن يحتكرها أحد.



وأضاف خلال اجتماع للشعبة لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الدواء، مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، أن بعض شركات الأدوية تعمل لمصالحها الشخصية، لافتاً إلى أنه من الضرورى إجبار كل شركة على إنتاج المرخص لها دون توقف.

بدورة أكد الدكتور يوسف بدير، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالإسكندرية سابقاً، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على وجود نقص فى المحاليل الطبية، بنسبة 50%.

وأضاف أن الأزمة اشتدت منذ أشهر، بسبب إغلاق المصنع الذى كان ينتج 60% من حاجة السوق المحلية، لافتاً إلى أنه كان من الأجدى سحب التشغيلة المخالفة، بدلا من إغلاق المصنع، وأكد أن الأزمة شهدت ارتفاع سعر المحلول إلى 150جنيها، بدلا من 4 جنيهات.

