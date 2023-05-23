بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 .. رابط استخراج نتيجتي الصف الرابع والخامس الابتدائي

تقدم بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بداية من نتيجة الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في القاهرة ومختلف المحافظات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي..

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. الطلاب يترقبون النتائج

تحتل بوابة نتائج التعليم الأساسي أكثر العناوين بحثًا عبر محرك البحث جوجل في مصر خلال الأيام الأخيرة، إذ يترقب طلاب وأولياء أمور الصفوف الابتدائية والإعدادية نتيجة الترم الثاني والتي من المتوقع إعلانها خلال أيام على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني

من المفترض أن تقدم البوابة نتائج الطلاب بداية من نتيجة الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في القاهرة ومختلف المحافظات.

يُتاح لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من خلال تسجيل الرقم القومي للطالب، وتتيح البوابة إمكانية الحصول على النتيجة من خلال الخدمة الصوتية لأصحاب الهمم من فاقدي البصر.

قبل ظهورها.. كيفية الحصول على نتيجتك من بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

تتوفر نتيجة الصف الثاني الإعدادي عبر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الترم الثاني بالرقم القومى، حيث

يتساءل الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات عن إمكانية الحصول على نتيجة الصف الرابع وكيفية الاستعلام عنها الرقم القومي، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني سوف تتاح من خلال بوابة التعليم الأساسي ، فور اعتمادها وإعلانها رسميا بعد رصد وتجميع الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي لنتائج القاهرة من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي.

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية.

اختيار الصف الدراسي الرابع.

اختيار العام الدراسي 2022-2023.

اختيار الفصل الدراسي آخر الثاني

الضغط على اختيار عرض النتيجة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

في الوقت ذاته يتساءل طلاب الصف الخامس الابتدائي عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني والذي تتيحه بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 2023 بإدخال الرقم القومي، فور اعتمادها رسميا، وللحصول عليها يمكن اتباع نفس الخطوات السابقة مع اختيار الصف الخامس.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف السادس الابتدائي

تُعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالرقم القومي أيضًا فور إعلانها رسميًا من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم التاني 2023 من هنـا .