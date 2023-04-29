بوابة معلومات مصر: قناة السويس تسجل 835.3 مليون دولار إيرادات خلال مارس 2023

سجلت حركة التجارة المارة بقناة السويس رقما قياسيا في

مسجلة 835.3 مليون دولار – شاملة الخدمات الملاحية-، بزيادة بلغت 38.8 % مقارنة بمثيله في 2022 والذي سجل 601.7 مليون دولار. حسبما أكدت بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

ويشار إلي أن إيرادات الخدمات الملاحية للسفن العابرة سجلت ما يقرب من 3 ملايين دولار خلال مارس الماضي .

وأوضحت “بوابة معلومات مصر ” أن قناة السويس خلال مارس 2023 سجلت إجمالي حمولات بلغت 129.1 مليون طن مقابل 107 مليون طن خلال مارس 2022 .

وتابعت أن المتوسط اليومي للحمولات العابرة بقناة السويس خلال مارس 2023 أرتفع إلي 4 ملايين و165 ألفا طنا مقارنة بمتوسط يومي للحمولات المارة بالقناة في مارس 2022 والتي سجلت 3.4 مليون طن .

وأكدت أن إجمالي أعداد جميع أنواع السفن العابرة في قناة السويس مطروحًا منها ناقلات البترول وسفن الحاويات ، سجلت 1003 سفينة حيث سجلت ناقلات البترول عبور 728 ناقلة و460 سفينة حاويات بإجمالي عبور 2191 سفينة بزيادة بلغت 20.6% مقارنة بنفس الشهر لعام 2022 والذي سجل عبور 1816 سفينة مصاحبة بزيادة في الحمولات بلغت 20.5%.

و يذكر أن إحصائيات العبور اليومية في 13 مارس الماضي سجلت أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن ..

وفي ذات السياق أكدت الإحصائيات أن الربع الأول من عام 2023 سجل إجمالي إيرادات بلغت 2.382 مليار دولار مليار دولار بزيادة 40.6% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 والذي سجل إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.694 مليار دولار، بفارق 683 مليون دولار.

وطبقت هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من عام 2023 قراراتها بشأن رسوم عبور السفن للقناة في يناير الماضي، وهي زيادة رسوم العبور بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة %10.