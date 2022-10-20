بوابة معلومات مصر :قناة السويس تسجل 686 مليون دولار إيرادات سبتمبر الماضي

كشف إحصائيات بوابة معلومات مصر – التابعة لمجلس الوزراء في تقرير صدر الثلاثاء ،عن تحقيق قناة السويس لإيرادات بلغت 686 مليون دولار شاملة الخدمات الملاحية والتي تقدر بنحو 3.2 مليون دولار،بنسبة زيادة بلغت %21.4 مقارنة بنفس الفترة عام 2021، والتى بلغت خلالها حوالى 562.7 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى أن أعداد السفن العابرة من المجرى الملاحى بلغت 2024 سفينة ،وشملت ناقلات البترول التي سجلت عبور 626 ناقلة، و470 سفينة حاويات ، 926 سفينة باقي أنواع السفن العابرة الاخري في القناة .

كما بلغ حجم الحمولات العابرة من الممر الملاحي 119.5 مليون طن، بزيادة %9.7 مقارنة بنفس الشهر من 2021، التى وصلت إلى 111.5 مليون طن.

وأكد التقرير أن متوسط العبور اليومي للحمولات وصل الي 3.9 مليون طن .

وقال المهندس جلال الديب ، مدير إدارة التحركات الاسبق بهيئة قناة السويس أن أسعار البترول لها تأثير كبير علي حركه العبور بقناة السويس خاصه إنه كلما أرتفعت قيمتها سيصب في مصلحة القناة لما تحققه من وفورات للرحلة البحرية ، موضحا إنه في عام 2008 حققت قناه السويس طفرة كبيرة في إيراداتها بعد ارتفاع البترول الي 100 دولار متخطية الخمس مليارات دولار أنذاك .

وأوضح انه حاليا تشهد الأسواق تأرجح في أسعار البترول مطالبا بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم المعلن مؤخرا ، ومراعاة الطلب والعرض وحسابات تكلفة الرحلة مقارنة برأس الرجاء الصالح .

ومن ناحيته يري الدكتورعبد التواب حجاج ، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس السابق ، أنه طالما أسعار البترول لم تصل الي 60 دولار للبرميل ستكون تكاليف العبور في صالح قناه السويس بينما دون ذلك ستسعي بعض السفن الي التحول الي طرق أخري بديلة ، مشيرا الي أن عامل الزمن وتوفير الوقت من أهم عوامل دراسة تكاليف الشحن

وقد أصدرت هيئة قناة السويس قرارا بزيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل