«بوابة معلومات مصر» : قناة السويس تسجل إيرادات 905.5 مليون دولار خلال أبريل الماضي

سجلت الإيرادات المحصلة من السفن العابرة فى قناة السويس -شاملة الخدمات الملاحية- خلال شهر أبريل الماضي نحو 905.5 مليون دولار مقارنة مع الشهر المماثل من 2022 والذى سجل إيرادات بلغت 630.5 مليون دولار ، حسبما أكدت بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.



يأتي إعلان بوابة معلومات مصر، تأكيدا لما نشرته المال ـ في 8 مايو الحالي، أن إيرادات قناة السويس قفزت بنحو 274 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى لتسجل 904.5 مليون دولار -غير شاملة الخدمات الملاحية –مقارنة بمثيله العام الماضي ، مما يمثل رقما قياسيا جديدا للمجرى الملاحي.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس – فى تصريحات سابقة – أن المعدلات غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحى، والمضى قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى بما يسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحى، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.