بوابة معلومات مصر تستعرض تطور حمولات سفن قناة السويس اليومي خلال عام (جراف)

شهدت قناة السويس تطورا طفيفا في
وأكدت إحصائيات
ويذكر أن قناة السويس تحدد عائداتها بناء على الحمولات الصافية للسفن، وهى الحمولة الكلية للسفينة بعد إستبعاد فراغات الإعاشة لطاقم وربان
نوفمبر 2022 حقق أعلى متوسط عبور يومي للحمولات
ورصدت “المال” تطور تلك الحمولات اليومية حيث حقق نوفمبر 2022 أعلى متوسط عبور يومي للحمولات مسجلة 4 ملايين و173 ألف طن.
وتنوعت
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية و الاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغاطس الكبيرة.
وتابع رئيس الهيئة أن المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي.
وأشار إلى إستكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي من خلال المضي قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة قناة السويس عن تعديل حساب وتحصيل رسوم العبور لـ”السفن الحربية أو التجارية ” التي ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة عند عبورها القناة بناءا على “الحمولة الكلية لقناة السويس” مباشرة بصفة دائمة ونهائية بدلا من الحمولة الصافية.
وتم تطبيق ذلك التعديل علي جميع السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة (المملوكة لوزارات الدفاع أو لأى جهة من الجهات العسكرية بالدول) مباشرة، اعتبارا من أبريل الجاري.