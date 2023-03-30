«بوابة معلومات مصر»:قناة السويس تحقق 745.5 مليون دولار خلال فبراير الماضي بزيادة 36.3%

كشفت إحصائيات

– التابعة لمجلس الوزراء- ،اليوم الخميس ، عن تحقيق قناة السويس خلال فبراير الماضي إيرادات بلغت 745.5 مليون دولار، بزيادة بلغت 36.3% مقارنة بـشهر «فبراير 2022»، الذي حقق إيرادات بلغت 546.8 مليون دولار، بفارق 198.7 مليون دولار،و شملت إيرادات فبراير 2023 عائدات الخدمات الملاحية ، التي حققت وحدها 2.5 مليون دولار.وكشفت «بوابة معلومات مصر» عن إرتفاع المتوسط اليومي للحمولة الصافية لجميع أنواع للسفن العابرة في قناة السويس إلي 4.06 مليون طن مقارنة بمثيله في العام الماضي الذي سجل متوسط يومي بلغ 3.5 مليون طن .وقال الفريق أسامة ربيع ، رئيسفي تصريحات سابقة إن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.وتابعت معلومات مصر أن الحمولات الصافية خلال فبراير الماضي سجلت 113.8 مليون طن بزيادة 13.6% مقارنة بنفس الشهر لعام 2022 والذي حقق حمولات بلغت 100 مليون طن.وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي أعداد السفن العابرة خلال فبراير2023 شملت 660 ناقلات بترول ومشتقاته و420 سفن حاويات و879 سفينة تشمل بقية أنواع السفن الأخري من صب وركاب وحاملات السيارات والجرارات وغيرها ، بإجمالي 1959 سفينة بزيادة بلغت 14.3% مقارنة بنفس الشهر لعام 2022 والذي سجل عبور 1713 سفينة بفارق 246 سفينة.وطبقت هيئة قناة السويس قراراتها بشأن رسوم عبور السفن للقناة وهي زيادة رسوم العبور بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، مطلع يناير الماضي.