بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. 10 خطوات لانضمام فئات جديدة على بطاقة التموين 2022

سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، بإضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية، لأربع فئات من أصحاب البطاقات.

وأتاحت وزارة التموين، يوم الخميس الماضي، عن بدء تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022، وذلك لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. بطاقة التموين 2022

أعلنت وزارة التموين عن استقبال بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 لأربع فئات، يوم الخميس الماضي، من خلال موقع دعم مصر لإتاحة ضم مواليد جدد على بطاقات التموين وتعديل البيانات، وهو القرار الذي طال انتظاره من الجميع خلال الفترة الأخيرة.

وأتاحت وزارة التموين، يوم الخميس الماضي، عن بدء تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022، وذلك لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية.

وأخطرت الوزارة مكاتب التموين التابعة للمديريات باستلام طلب إضافة أفراد على بطاقة التموين 2022 من المواطنين للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر. ثم سجل حساب جديد للدخول. في البداية قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين. قم بوضع الاسم الأول للأم. اختر خدمات التموين. ثم اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين. اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا. ثم ضع الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين. بعدها اكتب صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء). اختر كلمة (إضافة).

الفئات المسموح لها بإضافة مواليد على بطاقة التموين

وأتاحت وزارة التموين، يوم الخميس الماضي، عن بدء تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية.. وفيما يلي أبرز الفئات المسموح لها بإضافة مواليد ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن إضافة المواليد على بطاقات التموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة يمكنهم. يمكن تسجيل أفراد على بطاقة التموين لحاملي كارت الخدمات المتكاملة يمكنهم. يمكن تسجل مواليد على بطاقة التموين 2022 لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي يستطيع أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة إضافة مواليد 2022.

سن إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

اشترطت وزارة التموين على ضرورة ألا يقل سن الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 أعوام.

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق الإنترنت 2022

بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد

مع بداية شهر ديسمبر 2022، تم فتح رابط صفحة دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2022، وللرابط (اضغط هنا) https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022