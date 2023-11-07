بوابة الوظائف الحكومية.. رابط الاستعلام والفرص المتاحة والأوراق المطلوبة

تعرض بوابة الوظائف الحكومية 2023 مجموعة من الوظائف الشاغرة في الهيكل الإداري للدولة والتي تتناسب مع أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن بوابة الوظائف الحكومية ورابط الاستعلام والفرص المتاحة والأوراق المطلوبة..

بوابة الوظائف الحكومية.. رابط الاستعلام

ينال البحث عن رابط الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية الكثير من البحث في ظل الخدمات المميزة التي يقدمها موقع بوابة الوظائف الحكومية للباحثين عن الوظائف في المواقع المختلفة وينشرها الموقع بصورة مستمرة ويوضح كافة البيانات الموضحة عن الوظيفة وكذلك الاوراق والاجراءات الكاملة للتقديم.

رابط بوابة الوظائف الحكومية



يسلط هذا التقرير الضوء على رابط الاستعلام من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا سواء للمتقدمين في الوظائف التي تم عرضها من خلال البوابة أو الراغبين في البحث عن وظائف جديدة متاحة في مجال عملهم.

خطوات الاستعلام عن الوظائف الحكومية



يمكن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/

اختيار ايقونة استعلام بعد فتح الرابط

تفتح صفحة الاستعلام عن حالة الطلب

يتم كتابة رقم التقديم والرقم القومي

الضغط على كلمة استعلام



الفرص المتاحة في بوابة الوظائف الحكومية

وظائف قيادية في وزارة المالية بدء التقديم فيها بالفعل من 5 نوفمبر الجاري على أن ينتهي التقديم في 4 ديسمبر القادم وبعد الدخول على أيقونة الوظيفة يمكنك أن تجد كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة والمؤهلات المطلوبة وخطوات التقديم.

في المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مطلوب مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مدير المركز يستمر التقديم في هذه الوظيفة حتى نهاية نوفمبر الجاري فقط

في الهيئة العامة لصندوق ابنية دور المحاكم والشهر العقاري مطلوب الوظائف التالية ويكون التقديم فيها حتى 15 نوفمبر 2023 مع العلم أن كافة الوظائف عن طريق التعاقد

الخدمات المعاونة (خفير حراسه)

حرفي (سائق)

باحث حسابات

باحث حاسب آلى

مهندس صيانة

مهندس متابعة تنفيذ مشروعات

متاح وظائف قيادية في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتقدم ينتهي 30 نوفمبر 2023

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يطلب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات ينتهي التقديم في نهاية الشهر الجاري.