بوابة الخدمات الإلكترونية.. كل ما تريد معرفته عن بيانات التلميذ 2022 ومواعيد الامتحانات

تعتمد بوابة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم الفني على منظومة من قواعد البيانات المتخصصة التي تم بناؤها ويتم تحديثها دوريا، ويستطيع الطلاب والطالبات الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية والدخول على رابط استمارة بيانات التلميذ التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لكي يستفيدوا من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن بوابة الخدمات الإلكترونية وبيانات التلميذ 2022 ومواعيد الامتحانات..

بوابة الخدمات الالكترونية بيانات التلميذ 2022

يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي للوصول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم من هنا https://student.emis.gov.eg/login.

أهمية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم:

تتمثل القواعد، في قاعدة بيانات المدارس: وتشمل البيانات الأساسية لكل مدرسة وإمكاناتها من حيث المباني والمعامل وأجهزة الحاسب الآلي وتجهيزات المعامل، وقاعدة بيانات المعلمين والموظفين: وتشمل البيانات الأساسية لكل من يعمل فى الوزارة سواء كان مدرساً أو موظفاً.

وبالنسبة للمعلمين فإن بيانات التقدم لامتحان الكادر ونتائج الامتحان تتم إضافتها إلى قاعدة البيانات، وقاعدة بيانات التلاميذ: وتشمل البيانات الأساسية لكل تلميذ، كما أن نتائج امتحانات النقل يتم استخدامها في نقل التلاميذ من صف دراسي إلى صف دراسي آخر.

مواعيد الامتحانات 2023

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، على أن

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

على أن تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وتقدم الخدمات الإلكترونية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم التي تعتمد على منظومة من قواعد البيانات المتخصصة التي تم بناؤها ويتم تحديثها دورياً وهذه القواعد تتمثل في:

قاعدة بيانات المدارس: وتشمل البيانات الأساسية لكل مدرسة وإمكاناتها من حيث المباني والمعامل وأجهزة الحاسب الآلي وتجهيزات المعامل .

قاعدة بيانات المعلمين والموظفين: وتشمل البيانات الأساسية لكل من يعمل فى الوزارة سواء كان مدرساً أو موظفاً، وبالنسبة للمعلمين فإن بيانات التقدم لامتحان الكادر ونتائج الامتحان تتم إضافتها إلى قاعدة البيانات.

قاعدة بيانات التلاميذ: وتشمل البيانات الأساسية لكل تلميذ، كما أن نتائج امتحانات النقل يتم استخدامها في نقل التلاميذ من صف دراسي إلى صف دراسي آخر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ 2022

ويمكن الدخول عبر رابط بيانات التلميذ من خلال الرابط التالي:

https://student.emis.gov.eg

وقررت وزارة التربية والتعليم أن يكون نظام التقييم، لصفوف النقل كالتالي:

أن تكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضحت الوزارة أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة “الانضباط” + و5% على السلوك.