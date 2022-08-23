بوابة التعليم الفني.. رابط ونتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن رابط بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني والتي اعتمدها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس، بنسبة نجاح 91.27%.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي بوابة التعليم الفني ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني..

بوابة التعليم الفني ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

أعلنت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفنى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني من هنا: https://nategafany.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني

وأعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة،

وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي- زراعي- تجارى- فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3 سنوات- 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية- دراسة بنظام التعليم المزدوج- دراسة بنظام الإعداد المهنى).

وأعلن الدكتور مجاهد إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني عبر الرابط التالي: https://nategafany.emis.gov.eg/

نظام 5 سنوات: حضر عدد 3430 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات- التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 2615 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات- حضر عدد 2675 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.10% (بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم).

التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 380 طالبًا (3 شهادات) بنسبة نجاح 100%.

نظام 3 سنوات- إعداد مهني: حضر عدد 32609 طالبًا (3 شهادات) بنسبة نجاح 86.44%، بزيادة مقدارها 3.06% عن العام السابق.

بوابة التعليم الفني تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

قدَّم وزير التعليم الشكر لكوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، مشيدًا بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق إستراتيجية تطوير التعليم الفني،

وبمشاركة ممثلي سوق العمل ومقيمي وزارة التربية والتعليم في تقييم الطلاب دارسي البرامج الدراسية المطوَّرة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

وأكد الوزير أن الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من مقدرات وما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعة يوميًّا،

وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب،

وتفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليًّا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.

وأشاد الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس 2022، والتي تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم، في 447 لجنة والتي مرت بسلام دون تسجيل لأية حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.