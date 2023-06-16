بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط وشروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري

أعلن قطاع الأزهر الشريف عن فتح الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية لاستقبال طلبات مرحلة رياض الأطفال الأزهري في مختلف المعاهد الأزهرية على مستوى محافظات الجمهورية سواء «المعاهد النموذجية، المعاهد العادية، المعاهد الخاصة» بدءًا من 15 يونيو الجاري.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن بوابة الأزهر الإلكترونية وشروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري وكافة المعلومات عن رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024..

بوابة الأزهر الإلكترونية.. شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وفيما يلي أبرز شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري..

ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات.

ألا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

يمكن دون مخالفة شرط السن، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%.

لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد.

يكتب ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من المنطقة التابع لها.

لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي.

كشف طبي معتمد من التأمين الصحي الولد أو البنت من الأمراض المعدية.

أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.

المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال الأزهري

كشف طبي معتمد من التأمين الصحي يفيد بخلو الولد أو البنت من الأمراض المعدية.

أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.



الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024:

أصل بطاقة ولى الأمر للإطلاع عليها و3 صور لها.

4 صور من شهادة ميلاد الطالب.

عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.

تقديم طلب التحاق مدموغ.

وفي حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله، يعتبره قيده لاغيا.

خطوات تقديم رياض الأطفال عبر بوابة الأزهر الالكترونية

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط خلال هذا اللينك https://www.azhar.eg/splash.html?fbclid=IwAR0z5cwFBOtSNYdzLSvY631bgxgmDbG0v1u2YLKFtvKdh9vaN4MnyyaqX4M

اختيار المرحلة المراد التقديم بها (رياض أطفال – الصف الأول الابتدائي)

رفع الصور والمستندات المطلوبة

وسيجري الاستعلام عن التقديم في رياض أطفال الأزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي يمكن لأولياء الأمور التقديم من خلالها لأبنائهم وذلك لمعرفة موقف الأبناء من القبول بالمعاهد الأزهرية من عدمه.