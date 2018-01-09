بهية: عالجنا 1300 حالة سرطان ثدي فى 2017

محمد فتحى قال الدكتور محمد عمارة، مدير عام مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، إن مستشفى بهية قام بفحص 20 ألف حالة خلال عام 2017، عالج منها 1300 بشكل كامل، لافتا إلى أن تكلفة علاج الحالة الواحدة 30 ألف جنيه. وأضاف لـ"المال" أن هناك 35 سيدة من بين كل 100 ألف سيدة تصاب بسرطان

محمد فتحى



قال الدكتور محمد عمارة، مدير عام مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، إن مستشفى بهية قام بفحص 20 ألف حالة خلال عام 2017، عالج منها 1300 بشكل كامل، لافتا إلى أن تكلفة علاج الحالة الواحدة 30 ألف جنيه.

وأضاف لـ”المال” أن هناك 35 سيدة من بين كل 100 ألف سيدة تصاب بسرطان الثدي في مصر، موضحًا أن أعداد الإصابات تزيد، وأن قوائم الانتظار ممتدة.

وأكد أن المستشفى قدم أكثر من 100 ألف خدمة علاجية مجانية بالكامل تختلف بين كشف مبكّر وفحوصات وعلاج بطرق مختلفة خلال عامين ونصف، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الشراكة المثمرة مع شركة جهينة وتجديد الثقة بين الطرفين عاماً بعد عام.

كما أعرب عمارة عن امتنانه لجهود النادي الأهلي، متمنياً أن يتم جمع المبلغ المستهدف من التبرعات لإنهاء معاناة العديد من أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا.

ونظمت شركة جهينة اليوم حلقة نقاشية للإعلان عن النتائج التي وصلت لها حملتها الأخيرة، والتي تنوي الشركة في إطارها وضع شعار مستشفى بهية بديلاً لشعار شركة جهينة في مباراة السوبر القادمة بين النادي الأهلي والنادي المصري في حال جمع 19 مليون جنيه من التبرعات لصالح مستشفى بهية قبل المباراة، حيث وصلت قيمة التبرعات إلى 10 ملايين حتى الآن.

وتأتى هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة جهينة المستدامة للخدمة المجتمعية ودعمها الدائم لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان منذ إنشائها، إذ تستهدف من هذه الخطوة إنهاء قائمة انتظار تضم أكثر من 4000 محاربة لمرض سرطان الثدى.