بهذه الرواتب فقط.. يمكنك اقتناء سيارات بيجو بالتقسيط

- 14 ألف جنيه الحد الأدنى لاقتناء أحد طرازات العلامة الفرنسيةأحمد شوقييتراوح الحد الأدنى للراتب المطلوب لاقتناء إحدى سيارات العلامة الفرنسية "بيجو" بنظام التقسيط، بين 14,4 ألف جنيه و36,9 ألف، وفق الشروط التي وضعها البنك المركزي للحصول على قرض السيارات، والتي تشترط عدم تجاوز نسبة قسط السيارة من ا

– 14 ألف جنيه الحد الأدنى لاقتناء أحد طرازات العلامة الفرنسية



أحمد شوقي

يتراوح الحد الأدنى للراتب المطلوب لاقتناء إحدى سيارات العلامة الفرنسية “بيجو” بنظام التقسيط، بين 14,4 ألف جنيه و36,9 ألف، وفق الشروط التي وضعها البنك المركزي للحصول على قرض السيارات، والتي تشترط عدم تجاوز نسبة قسط السيارة من الدخل 35%، مع افتراض أن العميل يدفع أقل مقدم للسيارة بواقع 20% من قيمتها الإجمالية، ويتم سداد الأقساط خلال 5 سنوات.

ويبدأ الحد الأدنى المطلوب للراتب المطلوب لشراء بيجو 2008، بنظام التقسيط من 22,3 ألف جنيه للفئة الأولى Active، التي يصل قسطها الشهري إلى 7794 جنيهًا، ويصل الراتب المطلوب إلى 24 ألف للفئة الثانية Allure، التي يقدر قسطها الشهري 8423 جنيهًا.

أما بيجو 208 فيصل الحد الأدنى للراتب المطلوب لشرائها بالتقسيط إلى 21,5 ألف جنيه، في حين يصل الراتب لشراء الفئة الأولى من بيجو 3008 إلى 26,6 ألف جنيه، ولشراء الفئة الثانية لا بد أن يصل الراتب إلى 28,9 ألف جنيه.

ويبدأ الدخل المطلوب لشراء بيجو 301 من 14,4 ألف جنيه للفئة الأولى M/T BVM ويصل إلى 16,7 ألف جنيه للفئة الثانية Active، و18 ألف جنيه للفئة الثالثة Allure، أما بيحو 5008 فيبدأ الحد الأدنى للدخل المطلوب لشرائها من 27,3 ألف جنيه للفئة الأولى ويصل إلى 28,9 ألف للفئة الأعلى.

ولاقتناء بيجو 508 لا بد من وصول المرتب إلى 29,8 ألف جنيه لشراء الفئة الأولى Access، و31,4 ألف جنيه لشراء الفئة الثانية Active، ويرتفع إلى 33,4 ألف جنيه للفئة الثالثة Allure، و36,9 ألف للفئة الأعلى GT Line.



ويوضح الجدول التالي الأقساط والدخول الشهرية المطلوبة لشراء أي من فئات سيارات بيجو: