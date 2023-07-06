بهدف رقمنة التغطيات.. «طوكيو مارين» توقع بروتوكول تعاون مع «استفسر»

وقعت شركتا “طوكيو مارين مصر جنرال تكافل” للتأمين و”استفسر”، برتوكول تعاون بهدف تبسيط التغطيات ورقمنتها، لزيادة الشمول التأميني بمصر، بعقد يجدد سنويًا عند موافقة الطرفين.

وأكد عمرو درويش؛ العضو المنتدب لشركة استفسر، أن شركته تبني أدوات رقمية من شأنها تحقيق الشفافية وقابلية التوسع في قطاع التأمين المصري، بربط جميع أصحاب المصلحة بشبكة واحدة متكاملة رقميًا.

وأعلن دايسوكي فوجي؛ العضو المنتدب لـ”طوكيو مارين مصر جنرال تكافل”، عن خطة طموح لشركته خلال السنة المالية الجارية في الوصول إلى عديد من الطبقات الاجتماعية التي لا يعنيها التأمين أو لا يمثل لها أهمية كبيرة.

وأضاف خالد سعيد؛ رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج بـ”طوكيو مارين مصر جنرال تكافل”، أن شركته بالتعاون مع “استفسر” تستهدف الوصول إلى عدد مرضٍ من العملاء في الفترة القادمة، لا سيما في “متناهي الصغر”، لأن جمهوره أعلى نسبة في المجتمع، ما يعني أن الارتقاء بهم يؤدي لا محالة إلى تنمية مشروعاتهم، ومن ثم زيادة أقساط التغطيات.

ويذكر أن خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغ عدد عملاء الشركة 15316، بينما سجلت المطالبات 8790 حالة، في حين سددت “طوكيو مارين مصر” 160 مليون جنيه كتعويضات لمستحقيها.