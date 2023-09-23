بهدف دمجهم.. «صندوق عطاء» ينفذ أول برنامج تأهيلي وتعليمي للأطفال ضعاف السمع

قامت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، بتوفير سماعات طبية للأشـخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأعلنت وزيرة التضامن عن قيام صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة «عطاء» بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعيات أهلية.

وأوضحت خلال اليوم العالمي للغة الإشارة الموافق 23 سبتمبر، أنه قد تم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام .

وكشفت “القباج” أن ذلك البرنامج تمهيدًا لدخول تلك الأطفال مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل، وكذلك يوفر الصندوق قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات مزروعي القوقعة الإلكترونية.

خدمات التأهيل بقرى حياة كريمة

أضافت وزيرة التضامن أن من خدمات الوزارة التمكين الاقتصادي بمنح للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة ، التي تقدمها الوزارة وخاصة بالقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات والمشغولات التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل (معرض ديارنا، … وغيرها) من المعارض، ويتم تقديم الدعم النقدي “كرامة” والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.

جدير بالذكر أن الوزارة تتضمن مؤسسات لتدريب غير القادرين من ذوي الإعاقة على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم.

وذكرت وزيرة التضامن أن من المهارات التي يتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة عليها “الطباعة، النجارة، والجلود …. وغيرها” مع وضع اعتبار مناسبتها لسوق العمل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من خدمات الوزارة لذوي الإعاقة، تنظيم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

بالإضافة إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية والتي تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات لجميع الأعمار.

ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وقالت “القباج” أنه قد تم استثناء الصم من الحجز على منظومة وزارة الصحة والسكان لإستخراج بطاقات أثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وذلك تيسيراً علىيهم وتخفيف العبء عن كاهلهم عن طريق التقدم مباشرة لمكاتب التأهيل.