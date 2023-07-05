بهدف دعم اليوان.. البنوك الصينية تخفض الفائدة على الودائع الدولارية للمرة الثانية

خفّضت البنوك الصينية الكبرى أسعار الفائدة على الودائع الدولارية للشركات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 453 مليار دولار، للمرة الثانية خلال بضعة أسابيع، وفق أشخاص مطّلعين على الأمر، في إطار تكثيف السلطات إجراءاتها لدعم اليوان الذي تتراجع قيمته.

ألغت تسعة بنوك على الأقل، بينها البنوك الحكومية الأربعة الكبرى، العلاوة التي كانت تقدمها سابقًا على سعر الفائدة على التمويل الدولاري المضمون لليلة واحدة “سوفر” لعملائها من الشركات، حسبما قال هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات.

قبل التخفيض الأخير، كانت البنوك تقدم فائدة نسبتها 5.7% على الودائع لمدة عام، بانخفاض عن 6% قبل شهر تقريبًا. ويبلغ سعر الفائدة على التمويل المضمون لليلة واحدة بالولايات المتحدة حاليًّا 5.09%.

إجراءات البنوك الصينية

كذلك عانى المستثمرون الأفراد خفضًا أكبر للفائدة على ودائعهم، إذ قلَّصت البنوك الحكومية في الصين، الأسبوع الحالي، الفائدة لأجل عام على ودائع الأسر إلى نحو 2.8% من 4.5% و5% في وقت سابق، مقابل 1.65% على الودائع باليوان لنفس الأجل.

قد يسهم خفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية في دعم اليوان، إذ يصبح تحويل الحيازات النقدية للشركات والأفراد إلى دولارات أقل جاذبية.

تكثّف السلطات الصينية جهودها لدعم استقرار العملة المحلية، بعد أن هبطت نحو أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا مقابل العملة الأمريكية، وسط مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي.

وفي حين كانت الاقتصادات الكبرى الأخرى ترفع أسعار الفائدة الرسمية، خفّضت الصين أسعار الفائدة، الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى تبنّي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

مجال محدود لخفض آخَر للفائدة

قال الأشخاص المطّلعون إن فرص البنوك لتطبيق تخفيضات أكبر للفائدة على ودائع الشركات محدودة، بسبب مخاطر تحويل هذه الشركات الأموال إلى الخارج للحصول على عائد أفضل.

أوضح الأشخاص أن الخطوة الأحدث جرَت بتوجيه من “آلية الانضباط الذاتي لسوق العملات الأجنبية” (هيئة تنظيمية يشرف عليها بنك الشعب الصيني).

في حين أن ضوابط رأس المال في الصين تمنع الأفراد من نقل أموال ضخمة خارج البر الرئيسي، بما في ذلك هونغ كونغ، فإن الشركات لديها فرصة أكبر لذلك.

لم تردّ “آلية الانضباط الذاتي لسوق العملات الأجنبية” فورًا على رسالة أرسلتها “بلومبرغ” بالفاكس للحصول على تعليق.

رفعت البنوك الصينية أسعار الفائدة على الودائع بالدولار، في وقت سابق من 2023، لجذب العملاء، إذ عزّز ارتفاع العوائد على العملة الأميركية جاذبية الأصول المقوَّمة بالدولار على حساب الأوراق المالية المصدرة باليوان.

بثّ الاستقرار في العملة

احتفظت الشركات الصينية بما قيمته 453 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية في نهاية مايو، وفق بيانات البنك المركزي، في حين بلغت ودائع القطاع العائلي 125 مليار دولار.

قد يكون حجم ودائع الشركات أكبر مما تُظهِره البيانات الرسمية، وأظهرت مذكرة بحثية حديثة صادرة عن “يوريزون إس إل جيه كابيتال”، أن الشركات الصينية تمتلك نحو 912 مليار دولار قيمة الودائع بالعملة الأميركية في النظام المصرفي للبلاد، ارتفاعًا من 758 مليار دولار في نهاية عام 2019.

قال بنك الشعب الصيني، الأسبوع الماضي، إنه سيتبنى “إجراءات شاملة ويدعم الاستقرار في توقعات” العملة، وأوضح البنك، في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، أنه “سيمنع بكل ما أُوتي من قوة مخاطر التقلبات الكبيرة”.

تراجعت العملة الصينية في آخِر مرة 0.3% إلى نحو 7.24 يوان للدولار، بعد أن لامست أدنى مستوى لها عند 7.27 يوان، الأسبوع الماضي.