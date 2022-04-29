بهدف دعم الصادرات.. 40% انخفاضًا في رسوم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية “التابع لوزارة الزراعة” عن تخفيض في رسوم تحليل العنب للموسم التصديري الحالي تصل إلى 40%.

وحسب منشور صادر عن المعمل، اطلعت عليه “المال”، فقد تقرر تحفيض على كل التحاليل الخاصة بمتبقيات المبيدات بمحصول العنب بنسبة 40%، وذلك بدءًا من أول مايو المقبل ولمدة شهرين.

وأشار المنشور إلى أن هذا يأتي في ضوء الحفاظ على سلامة المواطن المصري من ناحية، وتلبية متطلبات التصدير من ناحية أخرى خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي وتدعيم الصلة بين المصدرين والأسواق المصدرة لها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستدعي قيام جميع الجهات بالتعاون لدعم الصادرات المصرية.

يذكر أنه تم إنشاء المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بموجب القرار الوزاري رقم 680/1995 وذلك في إطار التعاون بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة؛ حيث يقوم المعمل بخدمة متكاملة للكشف عن متبقيات المبيدات والملوثات بالأغذية والبيئة.

ويعد المعمل هو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة المصرية المخول له سُلطَة مراقبة الملوثات في صادرات وواردات الأغذية وإصدار شهادات رسمية بالتحاليل.

كما يعد المعمل الوحيد المعتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية في أوروبا (FINAS) حيث يتم قبول جميع شهادات التحاليل الصادرة منه من مختلف دول العالم، كما يعد المعمل الأول الحاصل على شهادة الاعتماد الدولي فى مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في مصر والوطن العربي منذ عام 1996.

ومن إجراءات التصدير تنفيذ برنامج لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة من خلال أخذ عينات من الأسواق المركزية المختلفة وتحليلها.

ووقعت وزارة الزراعة مؤخرا بروتوكول تفاهم بين المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة والعناصر في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات لتنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، لكن ظلت أزمة “مُتبقيات المبيدات” مُهددة للحاصلات الزراعية المصرية.

وكانت وزارة الزراعة حددت 11 محصولًا من محاصيل الخضر والفاكهة التي سيتم رصد متبقيات المبيدات بها وهي:” الطماطم، الفلفل، الفاصوليا، البطاطس، الفراولة، العنب، الخوخ، البرتقال، الرمان، الخيار، الكوسة، البسلة، الخس، الجزر، التفاح، الكمثرى، والجوافة”.

كان قد أشار الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن كثير من الاسواق رفضت الصادرات المصرية في الحاصلات الزراعية بعدما تأكدت من وجود متبقيات مبيدات بأعلى من النسب المسموح بها، وهو ما يتم التشديد عليه حاليا أثناء الزراعة وقبل التصدير .