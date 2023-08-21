بهدف توعية المرأة.. «التضامن» تطلق رحلة الـ«1000 كيلو» بشعار «اسبقي بخطوة»

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ«1000 كيلو» بالتعاون مع «الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم»، تحت شعار «اسبقي بخطوة» بمحافظات الصعيد، بهدف التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ومن المقرر أن تفتتح 50 عيادة بمحافظات الحملة تحت شعار «اسبقي بخطوة»، متخصصة في صحة المرأة والصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل، كما تجهز عيادتين متنقلتين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرحلة من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، حيث ستكون الانطلاقة من محافظة الإسكندرية، في الخامس عشر من سبتمبر المقبل وتستمر فيها ليومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وتختتم فعالياتها يومي الخامس والسادس من يناير 2024 بمحافظة القاهرة.

وأفادت القباج أن الرحلة تستهدف ثلاث فعاليات، الأولي تتعلق بالتوعية، حيث توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على عملية توجيه السيدات للمتابعة الدورية، عبر محاضرات علمية بطرق سهلة وبسيطة عن الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحمل، وطرق الوقاية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل «الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون»، بتعزيز الوعي الطبي لديهن، بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الشق الثاني من الرحلة يتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «اسبقي بخطوة» التي تجهز في تلك المحافظات، حيث تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، عبر ورش العمل والمؤتمر الطبي، مشيرة إلى أن الشق الثالث من الحملة يتمثل في التمكين الاقتصادي، وعمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة من التي تجوبها الحملة، لدعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع، للترويج للمنتجات الخاصة بهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دعمها المستمر والمتواصل لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة، وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً، وذراعًا تنفيذيًا للوزارة في كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.