بهدف توطين التكنولوجيا.. مصر تتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية

تتوسع مصر في إنشاء الجامعات التكنولوجية، بهدف توطين التكنولوجيا وتحديث الصناعة، وسد الفجوة المتعلقة بتوافر الفنيين والأيدي العاملة الماهرة المتخصصة بالمجالات التكنولوجية المختلفة، التي تتطلبها رؤية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

10 جامعات تكنولوجية

وذكرت وكالة شينخوا أن مصر أنشأت 10 جامعات تكنولوجية بالفعل، ففي العام الدراسي قبل الماضي 2021 / 2022 بدأت الدراسة بثلاث جامعات تكنولوجية كانت باكورة هذا التوجه الجديد للحكومة المصرية وضمت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، ثم بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية أخرى خلال العام الجامعي المنتهي 2022 / 2023 وهي جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية.

وخلال الشهر الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا وتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، حيث قام بالوقوف على تجهيزات الجامعة وتفقد المعامل والورش المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية للاطمئنان على تقديم تجربة تعليمية وبحثية فريدة.

وقال الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية إن الجامعة تضم عددا من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برامج تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية)، فيما تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان.

وأضاف الجوهري لوكالة شينخوا أن جامعة برج العرب التكنولوجية تقام على مساحة تبلغ نحو 10 أفدنة، وبلغت تكلفة إنشاء الجامعة ما يقرب من 540 مليون جنيه ، وتقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي.

وأوضح أن الجامعة وقعت العديد من اتفاقات وبروتوكولات تعاون ونفذت العديد من البرامج مع الكثير من المؤسسات والهيئات ومراكز الإنتاج والشركات والمصانع، وتقيم ورش العمل المشتركة لاكتساب المهارات والخبرات العملية لطلابها، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمؤسسات التكنولوجية في عدد من دول العالم.

سد العجز في الأيدي العاملة في التخصصات التكنولوجية المتقدمة

من جانبه، أكد الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والمقامة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، أهمية الجامعات التكنولوجية في سد العجز في الأيدي العاملة في التخصصات التكنولوجية المتقدمة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجالات الصناعات والاتصالات وغيرهما من التخصصات التي تحتاج إليها الخطط التنموية بشدة.