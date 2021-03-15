بهدف تقديم الدعم للمنشآت.. مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يزور المنطقة الحرة بالإسماعيلية

نظم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات زيارة ميدانية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

وتهدف الزيارة إلى عرض خدمات المكتب الفنية والمالية وتقديم الدعم للمنشآت الصناعية بالمنطقة، لمساعدتها في رحلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة قدرة منتاجاتها التنافسية وتحقيق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية .

قال الدكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى إن المكتب يسعى لدعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الدعم للقطاعات الصناعية المختلفة بكل المناطق الجغرافية.

وأضاف أن المكتب يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية، وتقليل استهلاك الموارد، إضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.

كما يقدم بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.

وأكد المهندس أحمد كمال – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي ان الزيارة سيتبعها سلسلة من الزيارات لتقديم الدعم للمصانع بالقطاعات المختلفة وفقا لطبيعة واحتياجات كل منشآة، حيث يتم توفير آلية تمويلية حقيقية للمنشآت لدعم الصناعة فنيا وماديا.

وأضاف أن المكتب يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة مثل الدورات التدريبية وورش عمل لأصحاب الأعمال ومديرى الشركات، وكذلك للعاملين بها من مهندسين وفنيين.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تتيح التدخل العملى بعد دراسات تقييم للشركات، بما فيها من مشكلات واحتياجات وكذلك الفرص المتاحة لتحقيق اعلى مستوى ممكن من التوافق والاستدامة، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ للتوصيات التى تصب فى صالح الشركات والعاملين بها .

وأكد أن تلك المبادرات تعمل على رفع المستوى الاقتصادى من حيث زيادة الإنتاج وجودته وتقليل المخلفات وتأثير المراحل الإنتاجية على بيئة العمل والبيئة المحيطة، وهو ما يضمن الحفاظ على الموارد ومصادر الطاقة.

وعرض خالد حسني نائب مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الاهلي المصري، الخدمات التمويلية والمصرفية والخطوات الفعالة التى اتخذها البنك نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما قام بعرض الحزم التمويلية الميسرة للعملاء لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتطوير نشاطها وفتح أسواق جديدة.