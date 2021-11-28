استثمار

بهدف تطويرها وتنظيمها .. السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام
أحمد إسماعيل 6:34 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 6:34 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل، وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وادارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري، ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

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وتناول الاجتماع “متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام”.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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