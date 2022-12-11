بهدف الهبوط على القمر.. حاكم دبى يعلن إطلاق الإمارات «المستكشف راشد»

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، إطلاق بلاده لـ”المستكشف راشد” بهدف الهبوط على سطح القمر، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

جاء ذلك في تغريدات على الصفحة الرسمية للشيخ محمد قال فيها: “دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر.. لتكون الرابعة عالميا والأولى عربيا التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه”.

وتابع بتغريدة منفصلة: “الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله”.

وأضاف: “المستكشف راشد جزء من برنامج فضائي طموح لدولة الإمارات.. بدأ بالمريخ.. مرورا بالقمر.. ووصولا للزهرة.. هدفنا نقل المعرفة وتطوير قدراتنا.. وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية”.

وشهدت الإمارات تطورا كبيرا في مجال استكشاف الفضاء فاق جميع دول المنطقة، وبرز ذلك بشكل أكبر بعد تأسيس وكالة الإمارات للفضاء التي تعد أول وكالة فضاء عربية.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع مستكشف راشد. ويتميز المشروع بالعديد من التقنيات ذات الجودة والكفاءة العالية، والتي يرتكز عملها بشكل أساسي على تحليل البيانات والنتائج دون الحاجة إلى إرسالها إلى الأرض، وقد تم تصميمه كليا بأيادٍ إماراتية بحتة، بهدف استكشاف جميع أرجاء سطح القمر لأغراضٍ علمية، بحيث تشمل مهام المستكشف كل من تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، وإجراء اختبارات مختلفة لخصائص القمر مثل التربة القمرية والخصائص الحرارية للهياكل السطحية والغلاف الكهروضوئي القمري، فضلا عن دراسة الغبار ومواقع جديدة لأول مرة على سطح القمر وغيرها من الأهداف والمهام الأخرى.