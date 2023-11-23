بهدف التوسع بالشرق الأوسط.. كوريا تنظم معرضا للمزارع الذكية في قطر والإمارات

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها نظمت معرضا للمزارع الذكية في مدينتى الدوحة وأبوظبي خلال يومي 20 و22 نوفمبر على التوالي، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الوزارة إن 14 شركة كورية للمزارع الذكية و70 شركة محلية شاركت في المعرضين وتم إجراء 190 استشارة للتصدير.

وخلال معرض أبوظبي، قدم مسؤول بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA) سياسة الإمارات للمزارع الذكية، وأعرب عن أمله في التعاون بين شركات البلدين في هذا المجال.

وتخطط الوزارة لإنشاء مزرعة ذكية كورية في السعودية في عام 2025 للترويج لتكنولوجيا المزارع الذكية لكوريا الجنوبية ودعم دخول الشركات الكورية إلى الأسواق الخارجية.

وقال مدير سياسات ابتكار الأغذية الزراعية بالوزارة يون وون-سوب إن المزارع الذكية وصناعة المعدات الزراعية لكوريا الجنوبية، القائمة على التكنولوجيا المبتكرة، تتمتع بقدرة تنافسية في العالم.

وأضاف أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم النشط لتحقيق ازدهار المزارع الذكية الكورية في الشرق الأوسط.