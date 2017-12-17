بهدفه في بورنموث.. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

علي المصري: واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، تألقه في الملاعب الإنجليزية، بعدما عزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الممتاز لكرة القدم، عقب تسجيله هدفا خلال فوز فريقه ليفربول 4 ـ 0، على مضيفه بورنموث في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة الأحد. أحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 44 من عمر ا

علي المصري:

واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، تألقه في الملاعب الإنجليزية، بعدما عزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الممتاز لكرة القدم، عقب تسجيله هدفا خلال فوز فريقه ليفربول 4 ـ 0، على مضيفه بورنموث في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة الأحد.

أحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 44 من عمر المباراة، بعدما قام بمراوغة اثنين من مدافعي بورنموث، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى واضعا الكرة على يمين حارس مرمى الفريق المضيف.

رفع صلاح، الذي تم استبداله في الدقيقة 70 من عمر المباراة، رصيده من الأهداف في البطولة إلى 14 هدفا، ليواصل تحليقه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وحقق نجم منتخب الفراعنة، الذي انضم لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من روما الإيطالي، بعض الأرقام القياسية عقب مباراة اليوم.

ورفع صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 20 هدفا في 26 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، ليعادل رقمه التهديفي الذي حققه مع فريق بازل السويسري، عندما سجل نفس العدد من الأهداف في 79 مباراة في كل البطولات خلال موسمين ونصف الموسم.

وأصبح صلاح، الذي عاد لهز الشباك عقب غيابه عن التسجيل في مباراة الفريق الماضية أمام وست بروميتش، ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ 20 هدفاً مع الفريق بعد الثنائي إيان راش وروجر هانت.

وكان صلاح قد أحرز خمسة أهداف مع الفريق الإنجليزي بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإضافة لهدف خلال الأدوار التأهيلية للمسابقة القارية، ليصبح أول لاعب بالدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وبهذا الهدف، حقق صلاح أفضل موسم تهديفي في مسيرته الاحترافية بمختلف الأندية الأوروبية، بعدما تجاوز رقمه القياسي السابق الذي حققه مع فريق روما الإيطالي، عندما سجل 19 هدفا في جميع البطولات الموسم الماضي.

ويأتي تألق صلاح قبل 24 ساعة فقط من إعلان الاتحاد الأفريقي للعبة “كاف” القائمة النهائية المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام غدا الاثنين، والتي تضم ثلاثة لاعبين فقط، علما بأنه كان ضمن قائمة اللاعبين الـ 10 الأبرز، التي تسبق القائمة النهائية المصغرة.

وكان صلاح، الذي توج الأسبوع الماضي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 من قبل هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، قد فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي، ليصبح أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز.