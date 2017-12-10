بهجت جروب تعتزم إنشاء مدينة ملاهى فى روندا

المال ـ خاصتعنزم مجموعة شركات بهجت، إقامة مشروعين فى دولة روندا، من بينهما مدينة ملاهى على مساحة 200 ألف متر مربع، وجارى تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع.وأضاف أحمد حسام، مستشار رئيس مجلس الإدارة للمشروعات الخارجية بالمجموعة، فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر إفريقيا 2017، الذى اختتم أعماله

المال ـ خاص

تعنزم مجموعة شركات بهجت، إقامة مشروعين فى دولة روندا، من بينهما مدينة ملاهى على مساحة 200 ألف متر مربع، وجارى تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع.

وأضاف أحمد حسام، مستشار رئيس مجلس الإدارة للمشروعات الخارجية بالمجموعة، فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر إفريقيا 2017، الذى اختتم أعماله أمس، أن الدكتور أحمد بهجت، رئيس المجموعة، عقد لقاء مع وزير الاستثمار الرواندى لبحث الخطوات التنفيذية للمشروعات الجديدة، متوقعا بدء الأعمال بمدينة الملاهى مطلع 2018.

وذكر حسام، أن استثمارات المجموعة فى إفريقيا تتركز بدولتى السودان وروندا، وكان للشركة خطة لإقامة مصنع للثلاجات، وأخر للأثاث مع شريك من أثيوبيا، إلا أن الخطة فشلت لصعوبة إنهاء الإجراءات، والمشاكل المتعلقة بملكية الأراضى فى أثيوبيا.

من جانبه قال رئيس المجموعة الدكتور أحمد بهجت، فى تصريح مقتضب لـ «المال»، إنه يعتزم تركيز استثماراته فى القارة الإفريقية، وعدم ضخ أى استثمارات جديدة بالسوق المحلية، مشيرا إلى أنه مازال ينتظر دور هيئة الرقابة الإدارية فى تسوية ملف النزاع مع بنكى الأهلى المصرى ومصر.

كانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«المال»، فى وقت سابق، أن إحدى الجهات الرقابية عادت لمباشرة ملف تسوية النزاع بين رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكى «الأهلى ومصر»، عقب فترة تجميد تلت رفض محكمة النقض الالتماس الذى تقدم به الأول، اعتراضا على حكم بيع معظم أصول «دريم لاند»، وكل الأراضى الفضاء بالمدينة، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، المملوكة للبنكين.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف، إن الجهة الرقابية تعكف على عقد اجتماعات بين رجل الأعمال وقيادات البنكين، بهدف التوصل إلى حل ودى لإنهاء النزاع، يضمن حقوق كلا الطرفين، فى ضوء الأحكام القضائية الصادرة بشأن الملف. يذكر أن البنكين الحكوميين قد أعلنا مطلع العام الحالى، بيانا تفصيليا عن تطور النزاع، أشارا فيه إلى عدم التزام «بهجت» بسداد أى مبالغ حتى مارس 2011، رغم إبرام عدة تسويات لمديونياته التى تجاوزت 4 مليارات جنيه، ما دفعهما لتنفيذ أحكام الاتفاقيات، التى تنص على الاستحواذ على أصول تشمل جميع الأراضى الفضاء، وفندقى هيلتون وشيراتون دريم «هلنان دريم لاند»، ومجمعات بهجت ستورز، وغيرها، وما يلحق بها من أراضٍ ومبانٍ، لسداد جزء من مديونيات البنكين.

وتوقعت المصادر أن تسفر المفاوضات عن نتيجة إيجابية، وأن تتم تسوية المديونية المقدرة على رجل الأعمال بالفوائد المهمشة بقيمة 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن.