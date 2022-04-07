ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية، مزودة بكاميرات سرية بمحافظة القاهرة، بعد الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص في محافظة الإسكندرية، يروج للإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته طائرتين إلكترونية مزودة بكاميرات سرية.

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واعترف بتحصله عليها من شخص بمحافظة الإسكندرية، وأمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 4 طائرات إلكترونية، مزودين بكاميرات سرية.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.