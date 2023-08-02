بهاء فاروق: القطاع المصرفي يعمل على توفير التكنولوجيا المالية بالمحافظات خاصة الصعيد‎

أكد بهاء فاروق، رئيس إدارة التحول الرقمي ببنك مصر، أن هناك فرصا كثيرة في السوق المصرية تمكن من انتشار التكنولوجيا المالية والرقمية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر ثورة التكنولوجيا المالية، أن القطاع المصرفي يعمل على توطين التكنولوجيا المالية في المحافظات كافة، خاصة في الصعيد المصري.

وتابع أن البنوك أكبر قطاع لديه القدرة على الاستثمار في مجال التكنولوجية المالية باعتبارها من يمتلك القوة الأكبر على “التمويل”.

وذكر بهاء فاروق أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لخدمة العميل أمر في غاية الأهمية في ذلك العصر، لافتا إلى أنه لابد أن تعمل هذه الأدوات التكنولوجية الجديدة على سد احتياجات العميل، وليس من أجل إطلاق منتج تكنولوجي قد لا يكون العميل في حاجة إليه.

كان ذلك في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان إعادة تشكيل التمويل: التكنولوجيا المالية والابتكارات في قطاع سريع التغير.