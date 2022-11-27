بهاء سلطان يحيي حفلا غنائيا بالأكاديمية العربية

أحيا الساعات الماضية النجم بهاء سلطان حفلا غنائيا كبيرا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، وحضره جمهور كبير .

قدم بهاء العديد من أغنياته الشهيرة للجمهور وسط تفاعل كبير منهم أبرزها ” أنا غلطان” و” ياترى” و” 3 دقايق” و” زمن” و” تعالى أدلعك” وغيرها، بالاضافة لأغنياته الجديدة التي قام بطرحها بالتعاون مع روتانا مؤخرا وهي ” قلب أسود ” و” دلوقتي عجبانكو” .

يذكر أن بهاء سلطان يستعد لطرح أغنيات جديدة الفترة القادمة مع بداية العام الجديد 2023 مع روتانا ، ويحي أكثر من حفل غنائي الأيام القادمة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد أيضا .