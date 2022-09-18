بهاء حسن : من الضرورى تطوير ودعم تقنيات الأمن السيبراني لتجنب الهجمات الإلكترونية

قال بهاء حسن رئيس المؤتمر السادس لأمن المعلومات، إنه من الضروري تطوير ودعم تقنيات الأمن السيبراني للوقاية من أخطار الهجمات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقد على مدار يومي ١٨ و١٩ سبتمبر وترعاه المال إعلاميا الذي حمل عنوان الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية.

وأشار حسن ، إلى أن المؤتمر يستهدف استعراض التجارب العالمية في محاربة الهجمات الإلكترونية.

وأكد أن الحروب الإلكترونية تعد أحد مصادر تهديدات للأمن القومي، التي تشمل الهجمات السيبرانية ، مبينا أن الهجمات السيبرانية تعصف بالبنى التحتية للدول.

ويشارك فى المؤتمر عدد من الشركات منها :هواوي وباي موب و cyberx , علاوة على ٣٥ متحدثا و١٨٠ محاضرا.