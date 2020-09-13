بهاء أبو شقة : «القائمة الوطنية» تؤكد أن القوى السياسية على قلب رجل واحد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن القائمة الوطنية الموحدة، تؤكد أن القوى السياسية والحزبية في مصر على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد، لكي نكون أمام ديمقراطية حقيقية وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة تفعل فيها المادة 5 من الدستور والتي تنص على أن يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية.

وأضاف أبو شقة خلال كلمته فى اجتماع رؤساء الأحزاب للإعلان عن تشكيل القائمة الوطنية “من أجل مصر”، لانتخابات مجلس النواب، أن هذه القائمة تؤكد أن الجميع يضع أمامه هدف واحد ورئيسي تتفق وتعقد العزم على أن نكون أمام إرادة واحدة وهدف واحد وهو مصر في الفترة المقبلة، خاصة وأن مجلس النواب القادم يحتاج أن نكون أمام برلمان فيه توافق تعلوا فيه المصلحة الوطنية.

وتابع: “أتحدث وأنا أمثل حزب يمثل المعارضة الوطنية وهذا الحضور له دلالة أن الكل أمام الهدف الذي نسعي إليه”.

ووجه أبو شقة رسالة للمصريين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع وإبداء الرأي بحرية وشفافية، خاصة أننا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات والتى بها من الضمانات غير المسبوقة والتى تضاهى في تجربتها دولا كبرى في هذا المجال، وعلى الجميع المشاركة في الانتخابات.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن المصريين جميعاً على قلب رجل واحد لإنجاح المشروع الوطنى الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسود فيها الأمن والاستقرار السياسي.

وأعلن أبو شقة، دعم حزب الوفد للقائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب.

ويعقد ائتلاف دعم مصر مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الأحزاب المشاركة فى انتخابات مجلس النواب على القائمة الموحدة للتحالف.

ويشارك في الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ، الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطى.

ويشارك في القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع ، الوفد ، وحماة الوطن، ومصر الحديثة ، المصري الديمقراطي ، تنسيقية شباب الأحزاب و حزب إرادة جيل ، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصري، حزب التجمع.