بن لادن ترفع أسعار المتر بكومباوند 5 th square التجمع

أحمد اللاهونى رفعت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، أسعار المتر بمشروعها كومباوند 5 th square التجمع الخامس، إلى 17 ألفًا بدلاً من 14.350 جنيه مع بداية فتح باب حجز الوحدات. يشار إلى أن مراسم الدولية للتطوير العمرانى فتحت باب الحجز فى مشروعها كومب

أحمد اللاهونى



رفعت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، أسعار المتر بمشروعها كومباوند 5 th square التجمع الخامس، إلى 17 ألفًا بدلاً من 14.350 جنيه مع بداية فتح باب حجز الوحدات.



يشار إلى أن مراسم الدولية للتطوير العمرانى فتحت باب الحجز فى مشروعها كومباوند 5 th square بالتجمع أغسطس الماضى، وتراوح السعر وقتها بين 14.350 و14 ألفًا و900 جنيه للمتر.



وقال مصدر بالشركة، فى تصريحات لـ”المال”: إن المشروع يشمل وحدات سكنية شقق بمساحات تبدأ من 100 متر وحتى 316، وبأسعار 17 ألف جنيه، وتسلم الوحدة كاملة التشطيب بنظام الترا سوبر لوكس.



ويقام كومباوند 5 th square التجمع على مساحة 158 فدانًا، ويقع بالقرب من مشروع بالم هيلز ونادى بلاتنيوم.

وأوضح المصدر أن هناك نظامين للسداد، الأول: 5% دفعة حجز، و5% بعد 3 شهور مقدم تعاقد، و5 % دفعة استلام والتقسيط على 6 سنوات، الثانى 10% حجز و10 % تعاقد، و10% استلام وتقسيط على 8 سنوات.



ولفت إلى أن التسليم بعد 3 سنوات من التعاقد أى عام 2020، مضيفًا أن العمارات بارتفاع أرضى و4 أدوار، ويضم المشروع خدمات لاند سكيب ومولا تجاريًا ضخمًا وناديين صحيين، أحدهما للعمارات والآخر للفيلات.