بن لادن ترفع أسعار المتر بكومباوند 5 th square التجمع

أحمد اللاهونى
رفعت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، أسعار المتر بمشروعها كومباوند 5 th square التجمع الخامس، إلى 17 ألفًا بدلاً من 14.350 جنيه مع بداية فتح باب حجز الوحدات.
يشار إلى أن مراسم الدولية للتطوير العمرانى فتحت باب الحجز فى مشروعها كومباوند 5 th square بالتجمع أغسطس الماضى، وتراوح السعر وقتها بين 14.350 و14 ألفًا و900 جنيه للمتر.
وقال مصدر بالشركة، فى تصريحات لـ”المال”: إن المشروع يشمل وحدات سكنية شقق بمساحات تبدأ من 100 متر وحتى 316، وبأسعار 17 ألف جنيه، وتسلم الوحدة كاملة التشطيب بنظام الترا سوبر لوكس.
ويقام كومباوند 5 th square التجمع على مساحة 158 فدانًا، ويقع بالقرب من مشروع بالم هيلز ونادى بلاتنيوم.
وأوضح المصدر أن هناك نظامين للسداد، الأول: 5% دفعة حجز، و5% بعد 3 شهور مقدم تعاقد، و5 % دفعة استلام والتقسيط على 6 سنوات، الثانى 10% حجز و10 % تعاقد، و10% استلام وتقسيط على 8 سنوات.
ولفت إلى أن التسليم بعد 3 سنوات من التعاقد أى عام 2020، مضيفًا أن العمارات بارتفاع أرضى و4 أدوار، ويضم المشروع خدمات لاند سكيب ومولا تجاريًا ضخمًا وناديين صحيين، أحدهما للعمارات والآخر للفيلات.