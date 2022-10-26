«بن عمير» تقود تحالفًا مصرياً لاقتناص إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى السريع

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة الإماراتية، تقود تحالفًا يضم شركتى «مواصلات مصر للنقل الذكي»، والاتحاد العربى للنقل البرى (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل، لاقتناص أعمال الإدارة والتشغيل للأتوبيس الترددى السريع BRT الذى يجرى تشييده على الطريق الدائرى الإقليمى.

وأضافت المصادر أن التحالف (المصرى – العربي) يعد من ضمن 5 مجموعات ترغب فى تنفيذ مهمة الإدارة والتشغيل للمشروع، وجهاز تنظيم النقل البرى الدولى بوزارة النقل، وبمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية على يعكف على تقييم كل المتنافسين وفق عدد من المعايير والضوابط التى تضمن الحفاظ على المرفق، وتوفير خدمة مقابل تعريفة مالية مقبولة لدى المواطنين.

وانتهت وزارة النقل بشكل فعلى من تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع BRT، الذى هو عبارة عن حافلات تسير مع مسارات مزدوجة محددة بسرعة عالية، وتتميز بقدرتها على نقل أكبر عدد من الركاب، إذ يصل طول الحافلة العادية من القطعة الواحدة إلى 12 مترا بقدرة استيعابية حتى 100 راكب فى الرحلة.

وتنفذ وزارة النقل حالياً أعمال تطوير الطريق الدائرى بتكلفة 20 مليار جنيه، تشمل التوسعة فى المسافة من منطقة المريوطية بالجيزة حتى طريق الأوتوستراد بالقاهرة بطول 12 كم.

وخلال أيام مقرر أن تعلن الوزارة عن الشركة الفائزة بتنفيذ الشبكة الكهربائية للمشروع، والتى تشمل محطات الشحن الرئيسية والتغذية.

ومن أهم محطات الأتوبيس الترددى «السويس، وموقف العاشر من رمضان، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى».

وتستهدف الوزارة بناء الطريق الدائرى فى شكله الجديد، ليشمل 7 حارات للملاكى، منها حارة داخلية مخصصة للأتوبيس السريع ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون إجمالى الحارات به 8 فى كل اتجاه.