بن عمير تستثمر 6 مليارات جنيه فى التعليم والصحة والتأمين

شريف عمر:تخطط مجموعة «بن عمير» القابضة الإماراتية لاستثمار 6 مليارات جنيه فى قطاعات الصحة والتعليم، والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية خلال العامين المقبلين.وكانت قيادات المجموعة، وعلى رأسها محمد بن عمير، رئيس مجلس الإدارة، قد عقدت اجتماعاً موسعاً فى أبوظبى خلال الشهر الماض

شريف عمر:

تخطط مجموعة «بن عمير» القابضة الإماراتية لاستثمار 6 مليارات جنيه فى قطاعات الصحة والتعليم، والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية خلال العامين المقبلين.

وكانت قيادات المجموعة، وعلى رأسها محمد بن عمير، رئيس مجلس الإدارة، قد عقدت اجتماعاً موسعاً فى أبوظبى خلال الشهر الماضى، مع د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لبحث خطط تواجد المجموعة فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها فى قطاعات التعليم والنقل والصحة.

وقالت مصادر مقربة من «بن عمير» إن المجموعة رصدت استثمارات أولية بنحو مليارى جنيه لقطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية، من خلال الاستحواذ عبر ذراعها التابعة «بن عمير للخدمات الطبية» على مستشفيات قائمة حالياً، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – اهتمام المجموعة باختراق القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، ومنها الصحة والتى تشهد زخماً استثمارياً فى المرحلة الراهنة، علما بأنها تمتلك حصة حاكمة بشركة مواصلات مصر للنقل الجماعى.

وعن قطاع التعليم، أوضحت أنه تم رصد 3 مليارات جنيه لاستثمارها فى هذا القطاع ، مشيرة إلى أن «بن عمير» تخطط لاختراق قطاع التعليم المحلى خلال العام الدراسى (2019/2018)، وبدأت فعليا فحص إحدى الجامعات الخاصة التى تشهد أزمة حالياً بين المساهمين المؤسسين، و إحدى مدارس التعليم البريطانى بالقاهرة الجديدة.

وأشارت إلى أنه فى حال عدم نجاح المجموعة فى الاستحواذ على أى من الوحدات القائمة، فستخاطب وزارة التعليم للحصول على رخصة إنشاء مدرسة دولية فى إحدى المناطق الجديدة بالقاهرة، وكذلك جامعة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر إن المجموعة رصدت مليار جنيه للاستثمار فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وبصفة خاصة شركات التأمين التكافلى، لافتة إلى أن قياداتها تملك حصصا فى شركة “أمان” للتأمين المقيدة فى بورصة دبى للأوراق المالية، وترغب فى الاستحواذ على إحدى الشركات المحلية العاملة بالتأمين التكافلى، أو إنشاء شركة جديدة.

وتأسست “أمان” للتأمين وإعادة التأمين عام 2002 كشركة مساهمة إماراتية، للعمل فى التأمين الإسلامى فى الإمارات، ويتولى محمد بن عمير يوسف، منصب رئيس مجلس إدارتها.

ولفتت المصادر إلى أن «بن عمير» القابضة خصصت استثمارات بقيمة مليار جنيه لشركتها التابعة «مواصلات مصر»، والتى تهدف إلى تقديم خدمات النقل الجماعى المتميز بمصر، وتترقب إطلاق 500 أوتوبيس خلال 2018 لتغطية مساحات من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.

وأوضحت أن اللقاء الموسع لقيادات المجموعة مع «نصر ومميش» بحث آليات مساعدة المجموعة فى توسيع نشاطها بالسوق المصرية، وتذليل العقبات التى قد تعرقل ضخ الاستثمارات الجديدة، والتواجد فى منطقة العاصمة الإدارية.