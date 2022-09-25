«بن عبد المعبود» تنفي رفع الأسعار وتتجه لزيادة الصادرات

نفى أحمد عبد المعبود، رئيس مجلس إدارة شركة بن عبد المعبود ، ما أُثير من شائعات حول قيام الشركة برفع أسعار البن مؤخرًا.

وأكد أن كل ما يُقال محض شائعات له أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار بسمعة الكيان الكبير.

وقال “عبد المعبود”، إن أسعار البن كما هي لم تتغير.

الاقبال يرتفع على المنتجات

وأوضح أن الإقبال على منتجات الشركة يرتفع يومًا تلو الأخر بسبب السمعة الكبيرة التي تحظى بها وسط شركات كثيرة.

وأكد أن الشركة تهتم بسوق الصادرات بشكل كبير، نظرًا للطلب المتزايد على منتجات الشركة، وتستهدف خلال العام الجاري التوسع في صادراتها؛ لا سيما على المستوى الخليجي والعربي والإفريقي.

وأكد أن سوق صناعة القهوة شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في الطلب على الشراء بصورة جيدة للغاية، مما شجع الشركات على الاستثمار في صناعة البن وزيادة الطاقات الإنتاجية وفتح منافذ بيع في كل مكان

تلبية احتياجات السوق المحلية

وأوضح أن شركة “بن عبد المعبود” ركزت خلال السنوات الماضية على تلبية احتياجات السوق المحلي، واضعة في اعتبارها دائمًا مجريات الأحداث والعقبات التي تظهر في السوق سواء المحلي أو العالمي لتفاديها

وهذا ما حدث أثناء جائحة كورونا وتوقف الكثير من الموانئ، فالشركة لديها مخزون كبير من القهوة تؤمن به احتياجات السوق، وفق أحمد عبد المعبود.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا يعمل وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، كما تهتم باستمرارية تطوير القدرات الإنتاجية

وأوضح أن كل حبوب البن التي تستوردها الشركة من مختلف الدول المنتجة للقهوة تأتي تحت مسمى عبد المعبود، ويتم إنتاجها وفقًا لمعايير الشركة.

وتستورد الشركة البن من البرازيل وكولومبيا واليمن وغيرها، فهذه الدول من الدول الشهيرة في إنتاج القهوة حول العالم.

تاريخ ممتد

يُذكر أن بن عبد المعبود هي شركة متخصصة فى إنتاج القهوة التركي وبدأت في إنتاج القهوة العربي وحبوب القهوة الخضراء والإسبرسو مؤخرًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي ولتلبية متطلبات العملاء في مختلف أنحاء العالم

وأدخلت الشركة بعض المنتجات الجديدة للسوق المصري والتي منها القهوة العربي المحوج بالحبهان، وارتفع الطلب على هذه المنتجات بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن سادت ثقافة الفوائد الصحية لشرب القهوة.