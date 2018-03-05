بن سلمان يتفقد مدينة الإسماعيلية الجديدة

نادية صابرتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة المقامة على مساحة 2157 فداناً بطول 11.3 كيلومتر بين المجري الرئيسي والمجرى الجديد لقناة السويس.وجاءت الزيارة والتي بدأت صباح اليوم بتفقد مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس، ويتضمن م



نادية صابر

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة المقامة على مساحة 2157 فداناً بطول 11.3 كيلومتر بين المجري الرئيسي والمجرى الجديد لقناة السويس.

وجاءت الزيارة والتي بدأت صباح اليوم بتفقد مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس، ويتضمن مشروع المدينة إقامة 57 ألفاً و54 وحدة سكنية و620 فيلا شبه منفصلة و373 فيلا منفصلة، مرفقة بمنشآت خدمية صحية واجتماعية ونادٍ رياضى وفندق للقوات المسلحة.

وتقسم الوحدات السكنية إلى 4 مستويات تلائم كل الشرائح الاجتماعية، حيث يتوافر نموذج 90 متراً مربعاً (إسكان اقتصادى)، ونموذج 120 متراً مربعاً (إسكان متوسط)، ونموذج 145 متراً مربعاً (إسكان متوسط)، ونموذج 160 متراً مربعاً (إسكان فاخر).

وسيقوم بن سلمان بتفقد إنفاق قناة السويس، كما سيتم تفقد فندق توليب الفرسان المقام على جزيرة الفرسان المطلة بوجهتيها على بحيرة التمساح وقناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة المقامة شرق القناة وعدد من المشروعات التنموية شرق قناة السويس.

وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة إطلالة جديدة للتنمية العمرانية شرق القناة، تقام على أحدث النظم المعمارية والهندسية.

وتقع على بعد حوالى 500 متر من شاطئ القناة الجديدة، وتحديداً من معدية نمرة 6 بطول 1.5 كيلومتر فى اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و9.5 كيلومتر فى اتجاه الجنوب إلى السويس، وبعمق واحد كيلومتر تقريباً داخل شبه جزيرة سيناء.

