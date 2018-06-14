بن سلمان في روسيا لتشجيع السعودية في افتتاح المونديال

خالد بدر الدين يسافر الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، اليوم الخميس إلى روسيا لدعم منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا الدولة المضيفة للمونديال الذى ينطلق اليوم بينما تقام المباراة النهائية في 15 يوليو المقبل. وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيا

خالد بدر الدين



يسافر الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، اليوم الخميس إلى روسيا لدعم منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا الدولة المضيفة للمونديال الذى ينطلق اليوم بينما تقام المباراة النهائية في 15 يوليو المقبل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان من الديوان الملكي إن الأمير محمد بن سلمان سيقبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو وأنه سيسافر إلى روسيا بناء على توجيه من والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة رويترز إن السعودية تعود للمشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ عام 2006 وستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب مصر وأوروجواي.

وأعلن الاتحاد السعودي في حسابه على “تويتر” مشاركة 11 طفلا من أبناء شهداء الواجب في افتتاح كأس العالم 2018 والدخول مع لاعبي المنتخب السعودي في مباراته مع المنتخب الروسي.