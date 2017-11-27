بن زايد يعزي السيسي في شهداء مسجد الروضة

خاص تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم الاثتنين من الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة.وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ولي عهد أبوظبي أعرب عن خالص تعازيه في ضحايا حادث مسجد الروضة الإرهابي الجم

خاص

تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم الاثتنين من الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة.

وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ولي عهد أبوظبي أعرب عن خالص تعازيه في ضحايا حادث مسجد الروضة الإرهابي الجمعة الماضي، الذي خلف 305 قتلى و128 مصابا.

ودعا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما أكد الشيخ، محمد بن زايد علي تضامن بلاده الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب، منوهاً الي ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك من أجل مكافحة هذه الآفة، ومؤكدأ ثقته الكاملة فى نجاح مصر وشعبها في التغلب على كافة التحديات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنالرئيس أعرب عن تقديره لتعازي ومواساة ولي عهد أبوظبي، مؤكداً على قوة وخصوصية العلاقات المصرية الاماراتية وما تتميز به من طابع استراتيجي