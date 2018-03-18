بن زايد : مصر تعافت من محنة كانت صعبة عليها وعلى محبيها

سمر السيدقال الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى ، إن التحديات التى تواجهنا اليوم ليست فى المحيط العربى فقط وبل وفى غير العربى كالاعتداءات من قبل إسرائيل وإيران وتركيا ، مشيراً إلى أنه من المقرر العمل بقوة لمواجهة هذه التحديات مع الاستفادة من الثقة المتبادلة بين شعوب وقيادا

سمر السيد

قال الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى ، إن التحديات التى تواجهنا اليوم ليست فى المحيط العربى فقط وبل وفى غير العربى كالاعتداءات من قبل إسرائيل وإيران وتركيا ، مشيراً إلى أنه من المقرر العمل بقوة لمواجهة هذه التحديات مع الاستفادة من الثقة المتبادلة بين شعوب وقيادات مصر والإمارات لتكون العلاقات أكثر ازدهاراً.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى اليوم ، أنه مثلما هناك تحديات هناك فرص لعلاقة قوية ومتضامنة بين مصر والامارات والسعودية، مشيرا الى ان هذه العلاقة ستزداد قوة وستوفر فرص أكثر تنوعا لشعوب هذه الدول والمنطقة .

وقال : نرى اليوم أن مصر تعافت من محنة وأزمة لم تكن صعبة عليها فقط بل على كل محبيها ، مضيفا أنه يرى فى مصر اليوم البلد الشامخ الأصيل والمحب للخير والاستقرار لمحيطه العربى.

تابع : كل ما سمعته خلال لقائى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن المصريين يدل على أهمية تطوير العلاقات على المستوى الثنائى لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص القائمة.

وقال أن ما نراه فى سوريا اليوم هو وضع فى غاية التعقيد والخطورة ، مشيراً إلى أن هناك مسئولية عربية ومن قبل الدول دائمة العضوية بمجلس الامن للقيام بحماية الشعب السورى وإيجاد مساحة لاعادة انعاش الحوار السياسى.

وعلى صعيد الأوضاع فى غزة، أدان بن زايد بأشد العبارات الاعتداء على رئيس وزراء السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن ذلك لا يمنع استمرار دور بلاده فى دعم الأشقاء فى غزة و هذا سيحتاج مزيد من الجهد الدولى واعطاء فرصة للسلام واعادة المصالحة الفلسطينية لمسارها الصحيح.

وأشاد بدور مصر فى هذا السياق ، لافتاً إلى أن بلاده تدفع بكافة جهودها للوصول لمصالحة فلسلطينية لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق مبادرة السلام العربية على أرض الواقع.

