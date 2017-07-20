بورصة وشركات

بن دايخ يرفع مساهمته في بنك التعمير والإسكان إلى 5%

مصطفى طلعترفع العميل علي بن حسن بن علي دايخ، مساهمته في بنك التعمير والإسكان، بشراء 119 ألف سهم من أسهم البنك، لتصل حصته بعد العملية إلى 5.015% مقارنة بـ 4.92%.وقال البنك، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن عملية البيع تمت عند متوسط سعر بلغ 54.79 جنيه، وبقيمة إجمالية للصفقة 6.56 مليون جني
20 يوليو، 2017 20 يوليو، 2017

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مصطفى طلعت

رفع العميل علي بن حسن بن علي دايخ، مساهمته في بنك التعمير والإسكان، بشراء 119 ألف سهم من أسهم البنك، لتصل حصته بعد العملية إلى 5.015% مقارنة بـ 4.92%.

وقال البنك، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن عملية البيع تمت عند متوسط سعر بلغ 54.79 جنيه، وبقيمة إجمالية للصفقة 6.56 مليون جنيه، فيما تولت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية تنفيذ العملية.

يذكر أن أرباح البنك قد قفزت إلى 556.8 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت 183.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

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