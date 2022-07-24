بن داود السعودية تتفاوض لشراء حصة حاكمة في شركة إيكون

أعلنت شركة بن داود القابضة السعودية أنها دخلت في مفاوضات حصرية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إيكون التابعة لمجموعة تي.إف1 الفرنسية المتخصصة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع، بحسب وكالة رويترز.

وقالت شركة بن داود في بيان للبورصة السعودية إنها دخلت هذه المفاوضات من خلال شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، وهي شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل ومتخصصة في التكنولوجيا وحلول التجزئة والاستثمار، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة سيتم من خلال شركة فرنسية تابعة ستُضم إلى شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات.

إيكون شركة دولية رائدة تتخصص في خدمات التسويق

وقال البيان “تعد إيكون شركة دولية رائدة تتخصص في خدمات التسويق عبر المؤثرين المدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة”

وأضاف “وتحظى إيكون بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهي تزود عملاءها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قاعدة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

حال التوصل إلى اتفاقية الاستحواذ سيمضي الأطراف قدما في الإجراءات التنظيمية والقانونية

وأشار البيان إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاقية الاستحواذ بعد المفاوضات، سيمضي أطراف الاستحواذ قدما في الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لاستكمال عملية الاستحواذ.

وفى مايو الماضى، أعلنت شركة بن داود القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 5.3% إلى 65.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح قدرها 62.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان أن إيرادات الربع الأول من عام 2022 بلغت 1.175مليار ريال، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن هذه الزيادة في الإيرادات تعود بشكل رئيسي إلى عودة موسمي شعبان والعودة إلى المدرسة، مضيفة أنه علاوة على ذلك، استفادت متاجر الشركة في الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من رفع كافة القيود على أداء مناسك العمرة.

وقالت إن ذلك جاء على الرغم من انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 32.6% في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض طفيف عن الهامش المسجل للفترة ذاتها من العام السابق 33.2%، وذلك مع استئناف الحملات التسويقية المعتادة.